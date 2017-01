Skal trene med Ranheim

Deyzin Abdulla og Elias Mckellar bekrefter overfor Innherred tirsdag at de skal trene jevnlig med Ranheim.

- Vi skal trene med dem to ganger i uka fremover i tillegg til treningene og kampene for Verdal, forteller verdalingene til avisa.

For en stund tilbake signerte et annet talent fra Verdal IL for Levanger FK, nemlig Horenus Taddese. Abdulla forteller at hverken han eller Mckellar har hørt noe fra LFK, så derfor er ikke det et alternativ for dem.

- Vi har ikke hørt noe fra Levanger. Ranheim tok kontakt, og det å trene to ganger i uka med Ranheim vil jeg si er et rett valg, forteller han.

Guttene røper at de er spent på hvordan nivået er der, og hvor bra de takler det.

- Vi får se hvordan dette går. Jeg håper å takle nivået, så får vi se hva som skjer til neste år, sier en hemmelighetsfull Deyzin Abdulla.