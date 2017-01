Slutt for suksesslaget

Kvinnelaget til Vinne IL har blitt kretsmestere to år på rad i sjuerfotball. Innherred får opplyst at suksesslaget ikke melder seg på i seriesystemet i 2017.

Hyller jentene

Tor-Erik Helgesen, som er leder i Vinne IL fotball, hyller og takker jentene for det de har gjort de siste årene.

- Jentene har vært fantastiske. Det er en våken gjeng som fortjener all ære for det de har gjort, forteller Helgesen.

Mangler spillere

Bakgrunnen for at de ikke melder på lag i år er rett og slett at de mangler spillere.

- De hadde en opptelling før jul, og da så de tydelig at de slet med antallet. De tok selv beslutningen med å ikke melde på lag til sesongen. Grunnen til dette har rot i at flere av spillerne skal flytte for å studere, og noen var gravide og så videre, forklarer Tor-Erik Helgesen til avisa.

Selv om de ikke er et konkurrende lag lengre, så eksisterer laget gjennom at de fortsatt har treninger.

- Jeg antar de med tiden starter opp igjen, og har full forståelse for at de per dags dato ønsker å prioritere andre ting enn bare fotball, avslutter Helgesen.