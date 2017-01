Adressa: – Even Barli blir Molde-spiller

Adressa.no skriver at de vet at Ranheim-keeperen fra Verdal er på plass på Aker stadion i dag, hvor han skal gjennomgå medisinsk test og forhandle om sin personlige kontrakt.

– Trolig blir han presentert som Molde-spiller torsdag ettermiddag, konkluderer de.

At Molde har vært interessert i ham har vært kjent en stund. Men nå skal det altså ha bunnet ut i noe mer konkret, etter at Ranheim fikk et bud som de kunne godta.

– Vi har hatt konstruktive samtaler med Molde over tid, sier Frank Bo Lidahl i Ranheim til Adressa.no, uten å ville si noe mer i sakens anledning.