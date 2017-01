Ikke enige om Molde-overgang

Ranheim og eliteklubben Molde er enige om en overgang for keeper Even Barli fra Verdal. Han har også vært i Molde for å se på klubben og forholdene. Adresseavisen meldte onsdag at verdalingen var så godt som klar for eliteseriespill for Molde, men inntil videre gjenstår det å bli enige om de personlige betingelsene.

- Even har vært i Molde for å se på forholdene i dag, og vi er i dialog, uten å ha kommet til enighet på nåværende tidspunkt, sier Barlis agent, Sverre Mauseth til Trønder-Avisa torsdag kveld.

Ifølge avisen er det ikke satt en dato for når partene eventuelt må være enige. Dialogen fortsetter derfor for å spikre eventuelle personlige vilkår.

Barli skal være aktuell for Molde Eliteserieklubben skal ha lagt inn bud på Even Barli.

- Sportslig sett er det selvfølgelig veldig interessant å komme til en så stor klubb som Molde, men det er et par andre ting som må på plass først, sier Barli selv til avisen torsdag.