Kjempet mot Lars Monsen i hundeløp

Men til slutt klarte TV-helten og villmarkens sønn å kjøre fra Ronny Grønn i Mush Synnfjell.

Verdalingen.no skrev like før sammenslåingen med Levangeravisa til Innherred om hvordan nettopp hundekjøringen hjalp verdalingen bort fra rusproblemene.

Hundekjøring hjalp Ronny vekk fra rusen - Jeg har levd det harde liv i Verdal.

Mush Synnfjell er et løp over to dager som går i Torpa i Nordre Land kommune. Innherred.no ble tipset om at Grønn lenge kjempet om niendeplassen i løpet side om side med Lars Monsen, men på den endelige resultatlista er Grønn nummer 13, mens Monsen til slutt kjørte inn til 10. plass.

Jean Philippe Pontier og hans hundespann vant løpet.