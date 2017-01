Så var det de jevne kampene igjen...

LHK har etter returen til 1. divisjon slitt med å avgjøre jevne kamper til sin fordel, og det fortsatte mot bunnlaget Pors. Kampen endte 23-23.

– Vi er litt skuffet nå rett etterpå, men det var en kamp der lagene skiftet på ledelsen, så det kunne bikket begge veger, sier trener Velaug Brenne Leira etter kampen.

LHK har til nå i sesongen fire tap med tre mål eller færre, pluss at det nå bare ble ett poeng mot Pors. Rent hypotetisk ville laget med seier i disse kampene istedet, vært med helt i toppen.

Jevnt og spennende

Etter at Pors ledet 2-0 i starten, tok LHK over og gikk opp i en firemålsledelse med seks minutter igjen av 1. omgang. Pors knappet inn forspranget til to mål til pause, og utover i andre omgang fulgte lagene hverandre tett hele vegen.

Etter at hjemmelaget kom opp på 15-15, ledet ingen av lagene med mer enn ett mål resten av kampen. LHK hadde en 23-22-ledelse med to minutter igjen, da Maja Nordseth pådro seg sin tredje tominutter med knappe to minutter igjen. Pors brente det påfølgende straffekastet, men LHK måtte spille i undertall resten av kampen, og 24 sekunder før slutt utliknet Pors.

LHK fikk dermed litt tid til å avgjøre, men en teknisk feil gjorde at det hele rant ut i ett poeng til begge lag.

– Vi hadde et par greie muligheter til å få et avgjørende mål, men i det hele tatt sliter vi med uttellingen. Sånn har det vært i mange kamper i år, sier Leira.

Trygg på å holde plassen

Hun er tross alt fornøyd med at jentene holdt hodet kaldt de siste åtte sekundene og sørget for at det ikke ble tap.

– Åtte sekunder er lang tid, men vi klarte å unngå at de fikk en åpen mulighet til å score. De fikk et direkte frikast som de kunne ta etter at tiden var ute, men vi holdt unna.

Med ni poeng på tabellen, er det litt klaring ned til streken, og treneren er ikke i tvil om at LHK vil holde seg på rett side også utover vinteren.

– Den treningsjobben jentene legger ned og de kvalitetene de besitter gjør at jeg føler meg trygg på det. Utfordringen vår er først og fremst at vi har et ungt lag, der manglende erfaring på nivået gjør at vi slter litt i tette kamper, konkluderer Velaug Brenne Leira.

Slippe ned skuldrene

Både mot Pors og i de fleste andre kampene i år synes hun laget har mye bra driv i spillet sitt, og kommer seg til gode muligheter. Det som det skorter på er å utnytte dem bedre.

– Vi lærer litt for hver kamp som går. Nå ser vi frem mot kampen mot Skrim i Trønderhallen kommende helg. De er sikkert revansjesugne etter at vi vant så mye mot dem borte. Jeg kommer til å si til jentene at de bare må slippe ned skuldrene, for det er Skrim som har presset på seg.

LHKs mål mot Pors ble scoret av Sara Rønningen (5), Janne Håvelsrud Eklo (5), Elisabeth Hammerstad (4), Pernille Sandtorp (4), Maja Nordseth (2) og Lisa Nordseth, Vilde Evensen og Ina Solheim Eid med ett mål hver.