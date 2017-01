Solid av Viken i norgescupen

Det var norgescuprenn i hopp i Midtstua i Oslo i helgen. Lørdag ble det en super 7. plass for Vinne-gutten, som representerer Steinkjer skiklubb og Trønderhopp.

Andreas Varsi Breivik fra Tromsø skiklub vant rennet foran Oliver Dahl fra Byåsen IL. Begge de to representerer også Trønderhopp. Det var et stykke opp til de to beste, henholdsvis 19 og 20 poeng. Men opp til Jostein Loe fra Raufoss på tredjeplass var det bare sju poeng som skilte.

Søndagens renn fikk samme seierherre. Da endte Jonas Viken på 16. plass.