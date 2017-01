Kvalitet fra første stund

Lørdag 14. januar er Vukuhallen stedet for de fotballinteresserte. Fra klokken ti på formiddagen til et godt stykke utpå ettermiddagen spilles det kamper på høyt breddenivå på kvinnesiden.

Stort omland

Det viste seg nemlig at interessen for en kvinnecup var stor da Verdal ILs seniorlag på kvinnesiden inviterte klubber i nærområdet.

Kvalitetscup i Vukuhallen Kvinnelaget håper at Nyttårscupen blir en tradisjon.

Nærområdet ble etter hvert ganske stort, for blant klubbene som deltar er det også trondheimsklubber og lag fra nabolandet.

– Målet var å utvikle cupen til en kvalitetscup for kvinnelige seniorlag i Midt-Norge og Jämtland, og med både 1. divisjonsklubben Byåsen og Järpens IF blant deltakerlagene har vi fått en veldig god start, konkluderer trener for Verdals damelag, Ole Einar Marken.

Alle lagene som til slutt meldte sin ankomst er:

– Byåsen, som ble nummer tre i 1. divisjon i fjor - stiller to lag

– Järpens IF, som spiller 2. divisjon i Sverige - stiller to lag

– Orkanger, som spiller 2. divisjon - stiller to lag

– NTNUI, som spiller 3. divisjon, men har flere spillere med erfaring fra høyere nivå

– Ranheim, som starter på i 4. divisjon i år, men har langt høyere ambisjoner - stiller to lag

– Leksdal, et breddelag som spiller 7-erfotball til daglig

– Arrangørklubben Verdal IL, som stiller både med to seniorlag, J17-laget sitt og et breddelag fra sjuerfotballen

Både A- og B-sluttspill

Det innledende gruppespillet i tre puljer vil være ferdig litt over klokken 14.00, og så tar A- og B-sluttspill til klokken 14.50. De spilles kvartfinaler, semifinale, og i A-sluttspillet både bronsefinale og finale.

I sistnevnte blir det to omganger av ti minutter, før den tid spilles det bare en omgang i kampene.

Kampene vil spilles på tvers av banen i Vukuhallen, slik at det til en hver tid kan avvikles to kamper samtidig i innledningsspillet.