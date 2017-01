Forlenger kontrakt med Trondheims-Ørn

- Rakel er en av flere unge spillere vi har store forventninger til fremover. Vi håper og tror hun skal ta ytterligere steg og få et skikkelig gjennombrudd i 2017, sier sportslig leder Glenn Munkvold til klubbens nettside.

Engesvik fikk i 2016 sine seks første Toppserie-kamper og skåret ett mål.

I et intervju med Innherred i desember i fjor, fortalte Engesvik at sesongen hadde vært over all forventning.

-Her er det mye tøffere treninger og høyere nivå. Det er hovedfaktoren til at jeg har utviklet meg som fotballspiller dette året, sa Rakel Engesvik.