Barli måtte si nei til Molde

Even Barli har vært ønsket i Molde foran kommende sesong, og sist uke var Ranheim-keeperen i kontraktsforhandlinger. Han reiste også nedover for å gjennomføre medisinsk test i klubben.

I går måtte imidlertid 25-åringen takke nei til en overgang. Det til tross for at klubbene var enige om overgangssum og Molde og Even Barli var enige om de personlige betingelsene.

Den medisinske testen var det heller ikke noe å utsette på.

Likevel valgte keeperen onsdag å si nei til Molde. Barli er på jobb i dag, og har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men etter hva Innherred.no forstår er det rent praktiske grunner til at keeperen velger å bli værende i Trondheim.