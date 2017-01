Lange tradisjoner - nå står de i fare for å være over

Kvinnelaget i Leksdal ble startet opp i 1991, og i 25 år har de stilt i seriesystemet. Den tradisjonen risikerer det nå å bli slutt på.

– Ja, i øyeblikket er situasjonen svært utfordrende. Skole, jobb og spill for andre klubber har medført at vi per i dag har for få spillere til å melde på lag, sier leder i Leksdal IL, Arnstein Ekseth til Innherred.no.

Rykket opp på nivå tre

Det er synd, ikke minst med tanke på at Leksdals kvinnelag er et breddelagstilbud for spillere som ikke har ambisjoner om å spille 11-erfotball for Verdal eller Vuku, eller rett og slett ikke har tid til å satse så mye som det kreves for å være med på de andre lagene.

I 2004 toppet fotballtradisjonene seg i Leksdal med opprykk til 2. divisjon, etter å ha inngått et samarbeid med Verdal IL. Samarbeidsavtalen ble imidlertid avsluttet etter bare ett år, og Verdal tok opprykksplassen.

Sjuerlag i tolv år på rad

Året etterpå ble det startet sjuerlag, og Leksdal har siden den gang spilt sammenhengende i tolv år i sjuerlagsserien.

– Vi har et sterkt ønske om å fortsette med det, men da må det komme nye spillere til. De som måtte være interessert kan sende en epost til leksdalfotball@gmail.com eller ta kontakt på annet vis, og så vil vi holde et spillermøte så snart vi når ønsket antall spillere. Går det bra, kan vi starte opp med treninger i løpet av februar/mars, håper Arnstein Ekseth.