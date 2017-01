Leira tok skylda for tap

- Dette får vi på benken ta på oss. Taktikken slo helt feil, sier sportslig leder Geir Tore Leira som sammen med kona Velaug Brenne Leira var vitne til at Levanger ble hektet av tidlig i andre omgang.

Rotet vekk

Det sto 14-16 ved pause, og det var duket for en spennende sluttomgang for de 317 tilskuerne i Trønderhallen. Men LHK kom ut etter pause med en offensiv oppstilling, som ble skjebnesvanger. Målvakten Siri Ressem Gustavsen ble tatt ut til fordel for en sjuende spiller i angrep - og dette ble LHKs bane.

Levanger-jentene mestret definitivt ikke overtallsspillet, rotet bort ballen etter tur - og tre ganger kunne Skrim Kongsberg overta ballen og kaste den i tomt bur! I løpet av noen minutter var gjestene foran med 22-16 - og oppgjøret var på mange måter tapt for LHK.

Bra stemning

Jentene har kun vunnet en eneste gang hjemme denne sesongen - mot bunnlaget Pors 11. september. Nå er det gått 126 dager siden sist Levanger tok poeng i egen hule, og hjemmekomplekset gjør situasjonen relativt dyster før serieinnspurten. LHK er fortsatt over nedrykksstreken, men plassen i divisjon er i aller høyeste grad i fare.

- Vi stresser ikke. Stemningen i troppen er veldig bra, og vi skal ta poeng utover vinteren, lover hærfører Maja Nordseth, som innser at det blir tøffe tak i tiden som kommer. Janne H. Eklo ble for n'te gang toppscorer hos Levanger med sju scoringer - på elleve skuddforsøk. Lisa Nordseth ble av den lokale juryen kåret til vertskapets beste spiller.