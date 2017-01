Nå har han det som plommen i egget

Etter to år med ukependling fra Drammen til Verdal for å trene Verdals A-lag, samt være utviklingsansvarlig i klubben, reiste Jann Rindsem etter 2016-sesongen tilbake til kona og de to barna (på åtte og ti år) i Drammen.

– Nå har jeg det som plommen i egget, fastslår han.

Ved et vegskille

Men å ligge på latsiden passer ikke Rindsem. Nå har han full jobb som lærer på Konnerud skole, og fra 1. januar ble han trener i 4. divisjonsklubben Runar fra Sandefjord.

– Jeg hadde noen flere tilbud, der de andre krevde at jeg måtte drive med fotball på fulltid. Men jeg var lysten på å jobbe som lærer igjen, og da var muligheten i Runar perfekt. Det er er åtte mil dit, men fine veger, så det går unna på under en time, sier Rindsem.

Han arbeidet som lærer i et par-tre måneder mellom trenerjobbene i Mjøndalen og Verdal, men det er fire-fem år siden han var i yrket for alvor.

– Det var et slags vegskille nå, der jeg måtte bestemme meg for det ene eller det andre. Er du ute av læreryrket for lenge, blir det vanskelig å komme tilbake. Endringene skjer fort der også, sier Rindsem.

Trenger et løft

Likefullt har han fortsatt ambisjoner innen fotballen. I Runar skal han drive med klubbutvikling parallelt med A-lagstrenerjobben.

– Runar var oppe på nivå to på siste halvdel av 90-tallet, men siden har det gått nedover. I fjor lå de virkelig med brukket rygg, og holdt på å rykke ned fra 4. divisjon. Men rammevilkårene er gode. Klubben har solid økonomi, flotte treningsfasiliteter med Runarhallen og er et stort idrettslag med 1900 medlemmer. Min første oppgave er å gjøre Runar til Sandefjord bys opplagte andrevalg, sier Jann Rindsem.

Treårsplan om opprykk

De siste to sesongenes Verdal-trener har skrevet en treårskontrakt, og klubbens ambisjon er å rykke opp i løpet av perioden.

– De som kjenner meg vet imidlertid at jeg gjerne vil ha endringer og resultater både raskt og på lengre sikt, og de første par ukene har vært veldig inspirerende. Vi har hatt 26 mann på trening, og flere uttrykker interesse for å komme hit.

En av spillerne som kan være aktuelle er Eirik Offenberg (20), som spilte i nettopp Runar før han gikk til Sandefjord foran 2015-sesongen. Han meldte at han la opp toppsatsingen etter sist sesong. En annen og enda mer merittert Sandefjord-spiller som kan komme til å ikle seg Runar-drakta er Kevin Larsen (30), som er usikker på videre satsing i toppklubben. Larsen har utallige kamper i de to øverste divisjonene med Lyn, Tromsø, Hønefoss og Sandefjord.

– Vi får se, det er for tidlig å si ennå. Vi skal få satt en spillerstall i løpet av en måneds tid, lover Rindsem.

Har troen på Verdal

Selv om han har flyttet tilbake til Drammen, følger Rindsem nøye med på det som skjer i Verdal også.

– Jeg håper jeg har satt igjen noen fotavtrykk i løpet av mine to sesonger der. Det var utrolig viktig å sikre miniopprykket til Regionligaen, og forhåpentligvis har jeg klart å endre litt på tankesettet og kulturen i klubben. Jeg synes også at jeg klarte å motbevise den etablerte sannheten om at «ingen utenfra hadde lyst til å spille i Verdal». At de nå ser ut til å få tilbake flere av spillerne jeg fikk dit, tror jeg er positivt og avgjørende for at Verdal skal få en god sesong på et høyere nivå, sier Rindsem.

– Hva tror du om Verdals sjanser?

– Får de inn de forsterkningene det ser ut til, så kan de havne på øvre halvdel faktisk. Jeg har stor tro på at Nils Petter kan løfte laget videre, og det at han har fått nye impulser i andre klubber siden sist han trente Verdal tror jeg er utelukkende positivt.