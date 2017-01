Strålende start på året for verdalsjentene

Verdals jenter 16-lag var utilnærmelige i Malvikcupen sist helg. Selv med nyttårscupen i Vukuhallen i beina fra dagen før, vant de fire strake kamper i sørfylket.

Storseier i finalen

Nardo 2, Malvik 2 og Remyra ble slått henholdsvis 3-0, 2-1 og 2-0 i gruppespillet, mens finalen mot den andre gruppevinneren Malvik 1 endte i storseier 7-1 sent søndag kveld.

– Det var veldig artig, sier kaptein Synne Aksnes når Innherred stikker innom en av ukas tøffe treningsøkter på Sprek treningssenter torsdag ettermiddag.

– Ikke minst det at vi bare slapp inn to mål i hele turneringen er vi stolt over, tilføyer Mia Høknes, en av de andre spillerne som også var med på vinnerlaget.

Dagen før innsatsen i Malvik deltok de i nyttårscupen i Vuku, der noen av motstanderne var seniorlag. Likevel vant de to kamper mot henholdsvis Järpen og et av Ranheim-lagene som var med.

Noe for alle

2001-modellene er i år en felles treningsgruppe med jentene som er ett år yngre. Til sammen er de 32 jenter, som når utesesongen starter vil fordele seg på tre lag. Ett i J15-serien, og to på J17, henholdsvis i andredivisjon og eliteserien.

– På den måten gir vi et kamptilbud til alle, uansett hvor mye de ønsker å satse. Men hele gruppa virker svært så treningsvillig, og er en godt sammensveiset gjeng, fremhever Merete Einarsen, en av mange i støtteapparatet rundt treningsgruppa.

Med mange flinke hjelpere kan hovedtrener Ketil Sandmo konsentrere seg fullt og helt om jobben på treningsfeltet.

Tøffe tak

Fire økter står på programmet hver uke, deriblant én økt med kondisjons-, styrke og bevegelighetstrening på Sprek treningssenter, med Sverre André Valstad som instruktør. Nettopp den er det som har et kort avbrekk når Innherred besøker gjengen.

– Vi har veldig godt av Sprek-treningen. I dag er det tredje gangen vi er her, og jeg kjenner allerede at det virker. Det er tungt, men det skal det også være, sier Mia Høknes.

Merete Einarsen mente å se allerede i kampene mot de mer voksne jentene og kvinnene i Vukuhallen at 16-årslaget hadde blitt sterkere.

– De var i hvert fall mer uredde og tøffere i duellene. De turde bruke fysikken sin, og det er viktig.

Barcelona-tur

Det er nå på vinteren at grunnlaget for det jentene skal prestere i sommer legges. Mia Høknes og Synne Aksnes medgir at de allerede lengter frem til seriespillet starter. Noe som garantert korter ventetiden litt og øker motivasjonen ytterligere et hakk for 2001-modellene, er at de i vinterferien skal til Barcelona på treningsleir.

– Det gleder vi oss veldig til, sier duoen. Der nede får de matchet seg mot akademi-jenter hos fotballstorheten, og skal også få innspill fra en spansk trener under oppholdet.

Mer trening enn ferie

Litt tid til ferie blir det også, blant annet med tur til Camp Nou for å se de store stjernene på herresiden.

– Men det er fremfor alt en treningsleir, med mulighet for å trene under litt mer vårlige forhold enn her hjemme. Vi håper det blir lærerikt, gir godt treningsutbytte og blir en opplevelse for jentene som gir dem lyst til å stå på videre frem mot 2017-sesongen, sier Merete Einarsen.