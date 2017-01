Fikk heng på Petter

Eknesbyggen Thomas D. Dahlen har også denne sesongen slitt med sykdom.

Det meste av desember gikk med for å bli frisk fra deg legen mener er virusplager.

- Ja, jeg har hatt vondt i brystet over lengre tid, så da ble det lite aktuelt med mye skigåing.

Han kom i gang igjen med treningen rett før jul, og med kun seks hardøkter i bagasjen gikk han søndag Uglarennet i Trondheim.

Løpet gikk i fri teknikk og var 15 kilometer langt fordelt på fem runder.

Heng på VM-duo

Northug startet 45 sekunder bak Dahlen, og det tok ikke lang tid før han og den nye langrensskometen Johannes Høstflot Klæbo var på bakskiene til eknesbyggen.

- Nå gikk de kanskje ikke maks hele veien, men jeg hang på dem i to og en halv runde. De gasset litt opp den siste kilometeren, og da måtte jeg gi noe sekunder.

Likevel - Thomas endte ikke mer en et drøy minutt bak Northug til slutt, og han var glad for at han kjente at det endelig gikk an å presse kroppen igjen.

Nå skal kroppen pleies fram mot NM på Lygna om 14 dager. Thomas vil gå så mange distanser som mulig, men det blir helsa som får avgjøre hvor mange NM-starter det blir.

P.S.

Far Johan Arnt smurte skiene, og i følge Thomas hadde han minst like god glid som eliteløperne foran seg.

Så fornøyd var Thomas med skiene at sjølen fikk kaffekoppen som var premien for 3. plassen.