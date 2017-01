Spår gjennombrudd for Lykke Strand

Nettsiden fotballkanalen.com har laget en fersk liste over unge spillere i OBOS-ligaen, som de mener står foran potensielle gjennombrudd i den kommende sesongen. Listen over de fem unge OBOS-spillerne består av Martin Tangen Vinjor fra Kongsvinger IL, Axel Kryger fra Sandnes Ulf, Håvard Grøntvedt Jensen fra Fredrikstad, William Sell fra Mjøndalen og Levangers egen Andreas Lykke Strand.

- OBOS-ligaen er en god arena for unge skandinaviske spillere som vil vise større klubber hva de er laget av, skriver nettstedet.

For LFK-erens del er begrunnelsen som følger:

Andreas (19) fikk sitt store gjennombrudd Målet til Andreas Lykke Strand er å bli fotballspiller på heltid.

- Hans opptredener mot Åsane, Raufoss og Mjøndalen var strålende og gikk forbi hans unge alder. Hans ro på midtbanen og løp inn mot boksen var en glede å følge med på. Med LFKs tap av nøkkelspillere som Bendik Bye, Ørjan Hopen og Andreas Petersson i vinter, kan 2017 godt være året vi får se Strand ta steget opp til startelleveren i Levanger, skriver nettstedet.

De skriver også at Lykke Strands gode utvikling ble noe hemmet av skader, men at han utover fjorårssesongen viste at han har startkvaliteter.