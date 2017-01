Duda ute med skade i flere uker

Izabela Duda Hildrum har slitt med skader siden før sesongstart, da hun pådro seg et brudd i foten. Det betød at høstsesongen ble mer eller mindre ødelagt for profilen, som fikk tre kamper før jul for Levanger HK. Men så slo hun opp skaden igjen, og må nå belage seg på et nytt skadeavbrekk.

Tilbake etter ti uker Izabela Duda er ikke hundre prosent, men kommer på banen i den viktige hjemmekampen mot Viking i morgen.

- Jeg begynner å bli gammel. Det er irriterende med et nytt tilbakefall. Det er ikke slik at jeg er dårlig trent, men kroppen begynner å bli sliten etter mange år med hard trening, sier Duda Hildrum til Trønder-Avisa onsdag.

Hun legger til at hun var for utålmodig etter skadecomebacket. Nå har hun stått over den siste kampen, og kan heller ikke spille de kommende kampene den neste uken. Målet er nå å bli spilleklar mot Aker 5. februar.