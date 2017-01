Bestilte Frankrike-tur på impuls et kvarter etter kvarten

Når Innherred.no får tak i dem tidlig torsdag ettermiddag, sitter de på et tog i retning den franske hovedstaden. Der spilles nemlig semifinaler, bronsefinale og finale i håndball-VM til helgen.

– Det var en veldig impulshandling, men jeg har så trua nå på at håndballgutta skal ta en VM-medalje, sier Jorunn Dahling.

Berømmer Berge og Tomac

Kvartfinalen mot Ungarn var en særdeles overbevisende forestilling der Norge tok kommandoen fra start av, og virket å ha full kontroll. Det har riktignok det norske herrelandslaget i håndball tilsynelatende hatt noen ganger før også, uten at det har gått så bra.

– Hva har skjedd de siste årene?

– Vi har fått to uredde trenere som har stått for sine ideer og turt å satse på ungguttene. Ikke noe galt sagt om alle de gode håndballspillerne som har vært på landslaget før om årene, men det er en tid for alt, mener Dahling.

Håndballen inn til hjerterota

Håndballen har en spesiell plass i hjertet hennes, langt inn i hjerterota. Hun vokste opp med en svært engasjert pappa og minnes utallige timer i Verdalshallen allerede som tre-fireåring.

Etter sin egen aktive karriere har hun beholdt engasjementet for fullt, både med sønnen Erik Nordskags fremganger og for håndballen generelt.

– Jeg var jo blant annet i Brasil i 2011 og så kvinnelandslaget ta VM-gull mot nettopp Frankrike. Nå drømmer jeg om det samme med herrene, sier Jorunn Dahling.

Et kvarter etter kvartfinaleseieren mot Ungarn hadde hun bestemt seg for å reise til Paris. Tidlig torsdag morgen lettet flyet fra Værnes. Dahling reiser sammen med Jon Audun Haukø, som hun beskriver som like håndballgal som henne.

Tror på finale - fornøyd med medalje

De takker håndballforbundet og samarbeidet med reiseselskapet Escape for rask og god håndtering av forespørselen. Nå er alt klappet og klart til semifinale mot Kroatia fredag kveld, og enten bronsefinale lørdag eller finale søndag for de norske håndballherrene.

– Vi skal se finalen uansett. Det er den store festen, og jeg har stor tro på at Norge kommer dit, sier hun. Arenaen i Frankrike har plass til langt over 20.000 publikummere.

Jorunn Dahling tror det blir en opplevelse for livet.

– Etterpå kan jeg også svare på spørsmålet: Hvor var du da håndballguttene til Norge tok sin første VM-medalje - jeg var der!