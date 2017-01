LFK henter engelsk keeper

Det er GIF Sundsvall som melder på sine nettsider i dag at Lloyd Saxton (26) er enige med Levanger FK om en leieavtale ut sesongen 2017, men der den svenske klubben kan hente ham tilbake i høstens overgangsvindu dersom de trenger det.

– Det er bra at vi har funnet en god løsning for alle parter, og vi tror Lloyd kan ta ytterligere steg i LFK når han får spille flere kamper på et høyere nivå. Det vil være utviklende for ham, for vi ser en fremtid med Lloyd i GIF Sundsvall, sier sportssjef Urban Hagblom.

Ifølge Wikipedia spilte Saxton i unge år for akademiene til Liverpool, Bolton og Stoke, før han ble proff i Plymouth i 2008. Der fikk han imidlertid ikke en eneste kamp. Det fikk han heller ikke Bradford etterpå, men i 2011-2012 stod han fast for Vauxall Motors i non-league.

Videre gikk turen til Ånge i Sverige, hvor han stod fast i klubben som da spilte på nivå fem og fire i broderlandet. Så ble han hentet til GIF Sundsvall i 2015. Der har han spilt et par førstelagskamper, og ellers sittet på benken i Allsvenskan hele fjorårssesongen.