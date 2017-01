Henrik (22) i toppen blant 4,3 millioner spillere

Er det noe som det snakkes mye om blant de som er interessert i engelsk fotball, så er det Fantasy Premier League. Et verdensomspennende managerspill på nett, der det gjelder å sette sammen et lag av spillere fra de ulike klubbene og sanke poeng etter hvor godt spillerne gjør det i sine respektive kamper.

Stadig bedre

Spillet har i øyeblikket 4.354.563 deltakere, og Henrik Kjeldsen Dahlen ligger på 19. plass når vi er kommet godt og vel halvveis i sesongen.

– Jeg har ligget topp 500 i noen runder, og utviklingen har gått i rett retning. Plasseringen min nå er den høyeste til nå, forteller han når Innherred.no får tak i ham på telefon fra Åre.

– Det passet bra med spillefri i Premier League til helgen, slik at jeg slipper å måtte oppdatere laget mitt midt oppi dette, sier Dahlen.

Likevel er det nok ikke fritt for at han gjør seg noen tanker om neste runde innimellom ting og tang i broderlandet heller. Henrik Kjeldsen Dahlen må medgi at han bruker en god del tid på å sjekke rundt omkring om info, og vurdere hvilke grep som skal gjøres fra runde til runde.

– Jeg sitter og leker meg med ulike oppsett, diskuterer med andre som er med i spillet og hører på podkaster der det diskuteres lønnsomme valg, forteller han.

Små marginer

Spillet gir bare mulighet til å bytte en eller to spillere helt ut av troppen hver uke, men spillere fra benken kan settes innpå og man kan gjøre om på taktikken og ha flere eller færre spillere i de ulike lagdelene alt etter som. Kapteinsvalget er også ekstremt viktig.

Poengene gis ut fra hver enkelt spillers prestasjon, og ikke laget vedkommende spiller på.

– Dermed sitter jeg hver runde og heier på enkeltspillere, smiler han. Selv blikket på hans eget favorittlag Arsenal preges av det.

– En Arsenal-seier blir ikke like gledelig hvis ikke Alexis Sánchez scorer.

Må ta noen sjanser

Den offensive kantspilleren er den av spillerne han fester størst lit til av Arsenal-spillerne når det gjelder å plukke poeng i managerspillet. Selv rivalen Tottenham har to spillere representert på «Buran Globetrotters», som Dahlens oppstilling heter.

– De som kjemper i toppen i spillet har etter hvert flere av de samme spillerne, så det gjelder å ha et par stykker som man tror kan gjøre det bra i en runde som de tøffeste konkurrentene ikke har. Jeg klarte å plukke West Bromwich-spilleren Chris Brunt rett før den gode perioden til laget nå, og hadde også Stoke-spilleren Peter Crouch på laget mitt da han plutselig scoret igjen for første gang på åtte måneder.

– Ser du mange runder fremover før du gjør endringer?

– Ja, jeg prøver alltid å se om enkelte lag kan gå inn i en periode med gode resultater. Liverpool har gjort det dårlig i det siste, men det kommer etter hvert en rekke av kamper de antakelig vil vinne de fleste av. Da tenker jeg å putte innpå Philippe Coutinho, røper den dyktige FPL-spilleren fra Levanger.

Har fått fart på sakene etter hvert

Faktisk startet ikke sesongen så veldig bra for laget hans. Etter ti runder lå han et godt stykke ned på sammenlagtlista, og var sågar på andreplass i en egen kompisliga. Nå er han 200 poeng foran den andre.

– Jeg klarte å holde motivasjonen oppe selv om det gikk litt trått, og fra runde ti har det egentlig bare gått en veg. Nå føler jeg at jeg har et lag som er ganske optimalt, og når jeg ser på hva de andre ovenfor meg på lista har så tror jeg at jeg kan avansere ytterligere de neste rundene, sier han.

Store opplevelser kan bli realitet

De tre beste i konkurransen vinner flotte premier. Førstepremien er VIP-plasser på to PL-kamper neste sesong, samt reise og to overnattinger. Videre en uke med opplevelser gjennom operatøren Visit Britain, med reise og sju overnattinger. Ei flott klokke, et dataspill og en Nike-jakke, samt en goodybag med en del FPL-effekter blir også vinneren til eie.

I en egen norsk liga i regi av TV2, ligger han på tredjeplass. Der er det også premier å hente.

– Målet er å vinne her i Norge i hvert fall, sier 22-åringen. Men i øyeblikket er beste nordmann også identisk med lederen av hele konkurransen, så det trenger ikke bli stort verre å vinne på verdensbasis heller.

– Han som leder i Norge er fra Østlandet (Knut Hebæk fra Oslo), og han som er nummer to er trondhjemmer (Reidar Herre, lederen for Trondheim Golfsenter). Vi må få nordtrøndersk seier, smiler Henrik Kjeldsen Dahlen.

På veg tilbake etter skademareritt

Hva så med hans egen aktive fotballkarriere? Jo, ambisjonen er å være tilbake for fullt før seriestarten i andredivisjon for Nardo. Dahlen spilte relativt fast for Levanger da de rykket opp til OBOS-ligaen i 2014, men en meniskskade satte ham på sidelinja året etter. Noen ny kontrakt med LFK ble det ikke, og turen gikk til spill for Nardo i andredivisjon.

– Jeg skulle gjerne spilt mer førstelagsfotball enn jeg gjorde i fjor, men kneet har fortsatt skrantet litt, i tillegg til at den skaden har gitt meg andre skadeplager.

Fasiten ble åtte andrelagskamper og ni førstelagskamper i fjor, da Nardo litt mot spådommene klarte å havne på øvre halvdel slik at de fikk fortsette på nivå tre.

– Vi skal unngå nedrykk i år også, selv om mange kommer til å tippe at vi havner helt der nede.

Håper å trene igjen snart

Nardo har blant annet sikret seg den gode LFK-keeperen på slutten av sesongen i fjor, Henrik Bakke. Nardo er kjent for å spille en type fotball der godt forsvarsspill prioriteres høyt, og med Bakke på plass har de et strålende utgangspunkt helt bakerst.

Henrik Kjeldsen Dahlen håper å kunne teste seg på treningsfeltet allerede til uka igjen, etter det siste skade-tilbakeslaget. I det sivile går han trafikklærerutdanning på Stjørdal. I Fantasy Premier League har han imidlertid ikke vikeplikt for noen, der er det forhåpentligvis motorveg klasse A helt til topps.