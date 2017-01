Tre nye spillere til LFK

LFK har gjort en effektiv jobb i overgangsmarkedet i vinter, og torsdag kveld ble det klart at Levanger-klubben i OBOS-ligaen har signert ikke mindre enn tre nye spillere: Erik Tønne, Lloyd Saxton og Andreas Wrele.

Tønne beskrives som en rask venstrebent spiller som kan bekle flere roller på venstresiden. Han har tidligere spilt for både Rosenborgs juniorlag, Sheffield, Sandnes Ulf, Bodø/Glimt og Fredrikstad. 26 år gamle Lloyd Saxton fra Chesire i England har signert en sesong ut 2017-sesongen i Levanger, og skal utfordre Ola Rygg som førstekeeper. Han kommer fra GIF Sundsvall i Allsvenskan.

-Lloyd har gått en god skole i England hos store klubber. Forventer at han tar tak, prater mye og dirigerer. Det er en duellsterk keeper og riktig så tøff i boksen, sier Magnus Powell til levangerfk.no.

Andreas Wrele spilte i fjor i OBOS-ligaen for Raufoss, og startet 29 kamper for laget. Torsdag kveld signerte han for LFK, hvor tvillingbror Joakim allerede spiller.

-Mine ambisjoner er å gjøre det så bra som mulig på treningene sånn at jeg får spille kamper. Jeg tror at LFK har store muligheter til å bli ett topplag i OBOS-ligaen så det vil jeg være med på, sier han til levangerfk.no.