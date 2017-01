Sykdom spolerte medaljehåpet

Blant deltakerne var den tidligere juniornorgesmesteren Sivert Borgen (18) fra Leirådal. Utøveren som representerer Stiklestad fikk det mesterskapet han fryktet på forhånd.

- Veldig dårlig

Det var en meget skuffet Borgen Innherred pratet med etter at det siste individuelle rennet hadde gått sin gang.

- NM ble som fryktet. Jeg er i veldig dårlig fysisk form, så jeg klarer ikke henge med helt der oppe i toppen, sier Sivert Borgen til avisa før han fortsetter:

- I går var det mye tåke, men jeg klarte likevel å skyte ned alle blinkene på liggende skyting. På stående skyting ble det dessverre hele tre runder. I dag ble det sytten treff, men ettersom den fysiske formen ikke er der ble det ingen topp-plassering i dag heller. Jeg er rett og slett ikke i den formen som jeg hadde håpet på, oppsummerer Stiklestad-løperen.

Sivert ble til slutt nummer 18 i M19-klassen. Han var tre minutter og tjuefem sekunder bak vinneren. Og som han sier selv ble det tre bom tilsammen.

Bjørken nummer tolv

Dagens opptur var det Maren Bjørken som sto for. Hun noterte seg for en solid 12. plass på lørdagens normaldistanse. Etter fullt hus på første skyting, ble det én bom på hver av de tre siste skytingene på standplass. Opp til vinneren var det fem minutter og atten sekunder for Bjørken.

Lokale resultater

I tillegg til Maren Bjørken og Sivert Borgen var det ti andre løpere fra Innherred som stilte til start.

Yngvild Brandt ble nummer 21 i K19. Andrine Green havnet på en 30. plass i K18. Guro Hennissen Hermann, som også konkurrerer i K18-klassen, noterte seg for en 34. plass. Ingvild Røstad ble nummer 39 i K17. Marta Skrove Nossum brøt løpet etter tredje skyting. Vegard Reistad havnet på en 54. plass i M20-21. Trond-André Kolstad ble nummer 55 i M17-klassen. Mathias Aksnes noterte seg for en 49. plass i M17.

Ole Rødvik Kilskar, som konkurrerer i seniorklassen, ble nummer 29. Emil Hegle Svendsen tok NM-gullet.

Søndag er det stafett på programmet. Da deltar løperne på kretslagene til skiskytterkretsen.