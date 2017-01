Svensson til Nederland

Det er RBKWeb.no som søndag kveld skriver at Jonas Svensson på ettermiddagen tok flyet til Nederland, sannsynligvis for å skrive under for AZ Alkmaar.

Nettstedet siterer en fanside for den nederlandske klubben som skriver at RBK og AZ skal være enige om en overgang.

Prisen er uviss, men rundt 15 millioner kroner er sannsynligvis ikke langt unna.

Det har de siste dagene vært sterke signaler på en overgang til Markus Henriksens tidligere klubb, og at Svensson heller ikke var i troppen til RBKs kamp mot Ranheim satte ytterligere fart på ryktene.