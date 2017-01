Tapte med ti mål da folk satt hjemme og så VM-kamp

Levanger tapte til slutt 24-34 for serieleder Fredrikstad søndag ettermiddag, i en kamp selv de største hjemmeoptimistene nok spådde ville bli en i overkant tøff oppgave. Og at Norges håndballherrer skulle spille en historisk VM-finale på samme tidspunkt, var det selvsagt ingen som forutså da terminlista ble satt opp. Offisielt opererer arrangørene med et tilskuertall på 150, men vår egen telling brakte et tall på i underkant av hundre.

At Maja Nordseth slo høyre skuldra ut av ledd halvveis i første omgang, var nok likevel det aller kjedeligste. Smerteskriket fra LHK-backen hørtes over hele hallen. Skuldra falt riktignok på plass igjen ganske raskt, men omfanget av den mulige skaden er foreløpig uviss. Det vil MR-undersøkelsene over helga vise. Håndballspilleren fikk god behandling på sidelinja, men nå frykter hun for at det kan sette henne ut av spill i ytterligere en lengre periode. Maja Nordseth ble i vår opererert i samme skulder, og var som følge av det ute i seks måneder. Etter kampen fikk hun mange oppmuntringshilsener, både fra gjestende lag og egne lagvenninner, men hun hadde likevel problemer med å holde tårene unna. Og smertene kjente hun fortsatt godt, selv med en paracet innabords.

– Det er kjipt når jeg nettopp er tilbake. Jeg får bare ta det som det kommer, kommenterte hun.

Levanger tapte altså 24-34 for Fredrikstad. Ved pause var stillingen 12-19. Trener Velaug Leira skulle gjerne sett at hjemmelaget var noe nærmere.

– Jeg skulle ønske det var en litt mindre målforskjell. Det ville det vært hvis vi hadde hatt litt mer kvalitet på det vi gjør. Vi misbruker litt mange sjanser. Når vi kontrer, blir det til at vi leter etter andre å spille til i stedet for å gjøre en skikkelig jobb selv. Så er heller ikke presisjonen på pasningene gode nok, oppsummerte hun.

Kampfakta

Levanger - Fredrikstad 24-34 (12-19)

1. divisjon kvinner

Trønderhallen, 150 tilskuere

Dommere: Morten Ropstad Isachsen, Ronny Andre Hell

Utvisninger: Levanger 2x 2 min, Fredrikstad 3x 2 min.

Levanger: Janne Håvelsrud Eklo 3, Elisabeth Hammerstad 2, Ina Solheim Eid 4, Lisa Nordseth 2, Maja Nordseth, Vilde Evensen 4, Rikke Trustrup, Siri Ressem Gustavsen, Gerda Leira, Pernille Sandtorp 3, Vilde Rønningen 1, Guro Svenning 3, Ane Westerhus Bolstad.

Fredrikstad: Pernille Gjendem, Anett Andersen 4, Kine Marie Christiansen 1, Celina Pedersen 2, Albesa Kuqi, Frida Kjuus Christiansen 4, Ida Marie Wernersen 3, Melanie Maria Felber 6, Jenny Caroline Sandgren, Emilie Teistung, Pernille Christensen, Emilie Wernersen.

Tabellen