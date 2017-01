Valgte Levanger foran Norge

I takt med Norges vei mot VM-finalen i Paris søndag, har også håndballfeberen i den norske befolkningen økt. Det fikk billettselgerne i Trønderhallen merke ekstra godt. Det var med andre ord uvanlig stille, og langt roligere ved billettbord og på tribunen enn ellers når Levanger spiller sine hjemmekamper. Men ikke alle valgte fjernsyn og sofa i egen stue.

- Det er artigere å være her enn å sitt hjemme og se TV, poengterte Taran Seline Jakobsen som selv er en ivrig håndballspiller på Verdal ILs jenter 11-lag. Denne søndagen var hun og de øvrige spillerne på laget maskoter for LHK. 11-åringen bedyrer at hun har hatt en fin ettermiddag i Trønderhallen, og da får VM-finale være VM-finale. Samme hvor historisk den er.

Og med Taran på plass, fulgte også pappa Frank Jakobsen, samt besteforeldrene Bodil og Odd Helge Weiseth.

Arrangørene har oppgitt 150 tilskuere som det offisielle tallet fra søndagens kamp. Så en god beholdning ekte LHK-supportere har vi åkke som.

For øvrig var det nok likevel en tre tilhengere fra Fredrikstad som lagde det største trykket fra tilskuerplass. Og vi kan jo fort forstå det også, siden det var gjestene som denne gang hadde mest å juble for.