Sportsskytterlaget markerte 80 år

Klubben har sendt oss følgende referat om klubben gjennom 80 år og helgas jubileumsstevne.

På nyåret 2017 kom vi plutselig på at klubben snart var 80 år, og dette fant vi ut måtte feires. Invitasjon ble sendt ut til alle skytterne i klubben, i tilegg ble det sendt til alle klubber og skyttere i Nord-Trøndelag skytterkrets og Verdal Idrettsråd.

Utdrag fra beretningen:

«Skytterlaget ble startet som et bedriftsskytterlag for Verdal samvirkelag 25.1 1937. Ut over 40-50-60 årene ble det da skutt i lokaler diverse steder på Øra. Etter hvert ble miljøet for stort og en begynte å se seg om etter andre lokaler. Vinne skulle bygge ny skole og det var her våkne folk i klubben oppdaget en mulighet. Medlemmene satte da i gang en prosess med kommunen og forhandlet seg fram til en løsning der Verdal søndre og Verdal Sportsskytterlag skulle være utbyggere for å anlegge en skytebane. I 1979 kom en person med navn Ragnar Matberg til Verdal. Han savnet et sted å skyte pistol. Han oppsøkte riflekarene og fikk lov å skyte pistol på deres riflebane en kveld i uka.(redusert skive). Matberg er eneste Æresmedlem i Verdal Sportsskytterlag. Etter ganske mye dugnadsinnsats fra alle skyttere ble banen ferdig ganske fort, og vi fikk til slutt en bane med 6 standplasser på 25 m, der nå fortsatt ligger.

Først på 90 tallet ble planer for en utendørsbane lagt. Etter mye sonderinger rundt om kom vi til Tromsdalen. Etter mye oppmålinger og leting, fant vi en strekning på ca. 250m som var egnet. Mye dugnad med skogrydding, søknader hit og dit. Mye arbeid gjensto. Støping, bygging ble satt i gang. Godkjenninger for skyting ble gitt i 1993, og endelig ble skytebanen ferdig sist på 90 tallet. Vi har nå 20 standplasser 25 m med vendefigurer, 20 + standplasser Svartkruttbane. Og i 2011/2012 ble det laget en 10 standplass feltløype med godkjente voller over hele linja. Vi hevder at vi har Trøndelags fineste og korteste feltløype, tilrettelagt for rullestolbruker og handicap-brukere.

I 2011 ble skytebanene på Vinne skole oppusset for ca. 600 000 kroner. Elektroniske skiver både på rifle og pistolbane, 8 skiver på rifle og 5 skiver på pistolsiden.

Verdal Sportsskytterlag har i dag 114 medlemmer på pistol og det er vel det nest største laget i Nord-Trøndelag. Noen faller i fra, og noen kommer til. Vi er det laget i Nord-Trøndelag som har absolutt størst aktivitet, med 501 starter i 2016, da er vi den 8. mest aktive klubben i Norge, av ca. 180 aktive klubber! Vi har de to mest aktive skytterne i Nord-Trøndelag, Nils Håvard Dahl med 85 starter, og Erik Stai med 57 starter. Vi tar også godt for oss av medaljer, alt fra NM-medaljer til distriks- og krets-medaljer.»

Stevnet ble planlagt til torsdag 26/1/2017, altså en dag etter at klubben ble 80 år. Vi arrangerte uoffisiell halv-NAIS, som forgår som følger: 1. serie Presisjon, 5 skudd på 150 sekunder, 2. serie Duell(5 skudd på 3 sekunder hver), og til slutt en Hurtig-serie, 5 skudd på 10 sekunder. Totalt 15skudd, med maks-score på 150 poeng.

Leder i Verdal Idrettsråd, Paul Elvebø, kom for å se om oss, og hadde med seg blomster og vimpel fra Verdal Idrettsråd. Det kom skyttere fra Meråker PK, Stjørdal PK, Levanger PK og selvsagt fra Verdal Sportsskytterlag. Vi ble til slutt 21 skyttere, og disse ble delt inn i 5 lag, med 4 og 5 på hvert lag. Vi kjørte innledende runder med disse 5 lag, der beste ener og toer gikk videre til mellomrunde. Da var vi nede i 10 skyttere, der beste ener og toer fra hvert lag gikk videre til finale, samt beste treer. I finalen ble det disse 5 skytterne, Åge Lier-Stjørdal PK, Knut Inge Kjesbu-Verdal SSL, Rune Thoresen-Verdal SSL, Kjell Åke Andresen-Verdal SSL og Terje Kolstad-Verdal SSL.

Først gikk Terje Kolstad og Knut Inge Kjesbu ut, deretter sikret Kjell Åke Andresen seg bronsen. Da sto det mellom Åge Lier og Rune Thoresen til slutt. Der ble gjest Åge Lier litt for sterk for Rune Thoresen, og Åge Lier gikk av med seieren med 135 poeng, mot 130 poeng til sølvvinner Thoresen. Heder og ære og pokaler ble utdelt til slutt, sammen med mer kaffe og kakestykker.

Gratulerer Verdal Sportsskytterlag med 80 års-dagen.