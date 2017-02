Håper nettinnsamling gir grunnlag for EM-satsing

Nylig dukket gokart-kjørerens navn opp under nettsiden Sponsor.me, en online-løsning for å samle inn penger til ulike sportslige satsinger. På forsiden finnes det aksjoner for både håndballag, freestyleutøvere, squash, svømming og motorsport, deriblant det unge karting-talentet fra Verdal.

God fysikk er viktig

I beskrivelsen av seg selv forteller han at karting er hans lidenskap, og at han er motivert, dedikert og jobber steinhardt for å nå sine mål.

– Jeg er ekstremt nøye med alle detaljer, skriver han.

20-åringen beskriver seg som veldig glad i fysisk trening (arkivfotoet til denne saken er for øvrig fra Sprek-åpningen i Moafjæra i fjor), noe som er veldig viktig også for motorsportutøvere.

Strålende innsats i fjor

Gokart-føreren fikk et gjennombrudd i fjor, da han satset hardere enn noen gang. Han vant RMC-cupen etter fem seire og to andreplasser. Han ble nummer to i NM og nummer tre i en italiensk RMC-runde. Men aller størst var nok likevel femteplassen under VM i Napoli.

– Målet var å komme seg til finalen (36 førere kom dit). Etter at jeg klarte det, kjempet jeg meg fram i finaleløpet og endte på en historisk femteplass i konkurranse med utøvere på verdensnivå, konstaterer Ruben Norum Kverkild.

Har vist at det er mulig

Erfaringene og de positive opplevelsene fra fjorårssesongen er noe han håper å ta med seg videre inn i en ny sesong. Årets mål er å kjøre EM i rotax, som består av fire løp. Det hele starter i Belgia, og fortsetter i Frankrike, Tyskland og Italia.

– Skal man bli best, må man kjøre mot de beste og vinne over de beste. Jeg beviste at jeg kan gi verdenseliten kamp under VM i fjor, og tror jeg kan hevde meg godt i EM.

To måneders aksjon

Det å delta i EM blir ingen billig affære, med reising i tillegg til alt det tekniske med utstyrt, samt forberedelser. Ruben Norum Kverkild sier han vil ta ett løp av gangen. I første omgang håper han å samle inn 65.000 kroner, som i hvert fall vil rekke til å satse for fullt på en av rundene.

På innsamlingssiden hans har de første bidragene allerede kommet, og målet er å nå sluttsummen innen 1. april.