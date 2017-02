Frolingene har funnet en suksessoppskrift

I fjor vinter startet Frol IL ski og skiskyting opp med et helsefremmende prosjekt. Det går ut på at hver tirsdag samles frolingene til felles treningsøkter i skianlegget i Storlidalen. Treningene er tilrettelagt for utøvere i alle aldre, og det hele avsluttes med felles kveldsmat i den nye skihytta deres.

Suksessoppskrift

I forbindelse med tirsdagstreningene ble det arrangert kveldsmat for de som ønsket det i etterkant. Dette har etterhvert utviklet seg til å bli en fin sosial arena etter å ha svettet fra seg i løypene.

- Tidligere opplevde vi at mange småbarnsfamilier forsvant hjem til kveldsmat og leggetid uten å ta turen innom skihytta. Nå har de derimot oppdaget vår gode havregrøt med blåbær som vi har plukket sammen, og dette har ført til at både barna og de voksne tar turen for å nyte en bedre kveldsmat sammen i skihytta, forteller Frol IL ski og skiskyting til Innherred.

Idrettslaget poengterer at dette er noe som settes stor pris på, og at det er gledelig å se ivrige sjeler i alle aldre kose seg sammen etter trening.

Takker sanitetsforeninga

Prosjektet er et lavterskeltilbud og er ikke noe idrettslaget ønsker å tjene penger på. Derfor er det hele gratis, dog så koster det imidlertid penger å lage mat til flere titalls personer hver tirsdag kveld.

Idrettslaget kontaktet derfor Frol sanitetsforening, og fra dem fikk de støtte og positiv respons.

Og kanskje er det nettopp blåbærene de har plukket som gjør at flere spiser kveldsmat? Frolingene røper nemlig at havregrøten smaker ekstra godt med de saftige bærene.