Ingen finaleplass

Fredag var det dag to under NM på Lygna for langrennsløperne. I dag sto det sprint på programmet, og tre innherredsbygg stilte til start.

Tallet er syv

For kvinnene var sprintløypa 1,2 killometer lang. Frols Line Sundsvik stilte til start som eneste kvinnelige løper fra Innherred.

Line Sundsvik ble nummer 46 i prologen. Hun kom i mål på tida 3:41.30, og var med det 30,51 sekunder bak vinner Kathrine Harsem som gikk seriende ut av prologen på Lygna. Sundsvik var drøye syv sekunder unna å kvalifisere seg til finaleheatene.

To menn fra Levanger prøvde å kvalifisere seg fra prologen til finaleheatene fredag. Løypa var 1,7 kilometer lang. Dessverre ble det heller ingen løpere fra Innherred å se i finaleheatene på herresiden. Siste finaleplass til IL Vardens Jørgen Sæternes Ulvang. Han kom i mål på tiden 3:11.72, noe som var 13,32 sekunder bak stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo som vant prologen på imponerende vis.

Frol-løperen Espen Sundsvik havnet på en 72. plass i prologen, og kom dermed i mål 20,05 sekunder bak vinneren på 3:18.45. Frolingen var altså knappe syv sekunder unna å kvalifisere seg, noe som var det samme tallet som lillesøster Line.

Skogns Martin Aune noterte seg for en 89. plass 27,81 sekunder bak vinneren på tida 3:26.21. Aune var omkring fjorten og et halvt sekund unna å kvalifisere seg til finaleheatene.

Ekne-gutten Thomas Albertsen Dahlen, som konkurrer for IL Varden, stilte ikke til start under fredagens sprint.

Trå start

Det ble heller ingen jubeldag på åpningsdistansen torsdag. På programmet sto 15 kilometer i klassisk stil. Da ble Espen Sundsvik nummer 51, 3:57 bak vinneren Didrk Tønseth. IL Vardens Thomas Albertsen Dahlen ble nummer 53, og han var ett og et halvt sekund bak Frols Sundsvik. Martin Aune, som har slitt med sykdom, havnet på en 120. plass.

Line Sundsvik deltok ikke på åpningsdistansen.