Hanket inn sølvmedaljer

Slapp av, Løfshus! Det er ingen grunn til bekymring, fordi det kryr av potensielle arvtagere til å ta over skitronen etter Petter Northug.

Denne helga ble det arrangert Midt-norsk mesterskap i langrenn på Petter Northug skistadion på Inderøy. En hel masse løpere fra Innherred deltok, og samtlige trøkket til under helgas konkurranser. Lørdag sto det langdistanse på programmet, mens søndag var det kortdistanse

Trosset smertene

Tale Bruheim Breding fra Leksdal kunne juble for en solid 2. plass og sølvmedalje i J16-klassen da resultatlistene ble ropt opp. Leksdal-jenta var dog ikke helt tilfreds med dagens konkurranse.

- Under hele løpet slet jeg med smerter i magen. Dermed klarte jeg ikke å ta meg helt ut, innrømmer Tale etter målgang før hun fortsetter:

- Løypa passet meg skikkelig bra. Spesielt likte jeg avslutninga, fordi den er knallhard. Motbakker er det beste jeg vet.

Neste store mål er Hovedlandsrennet, og der har hun en klar målsetting.

- Jeg håper å prestere såpass godt at jeg selv er fornøyd. Det er et høyt mål, sier Tale med et glimt i øye.

Louise Ronglan fra Ronglan noterte seg også for en sølvmedalje. Hun ble nummer to i J15-klassen.

Veldig fornøyd

Frols Oddmund Haugnes var også blant dem som sikret seg en sølvmedalje under søndagens løp. Han var meget fornøyd med dagens prestasjon.

- Jeg er rett og slett veldig fornøyd. Under løpet følte jeg at det gikk bra, forteller han til avisa.

Også for han rettes fokuset mot Hovedlandsrennet, og Frol-gutten har en klar plan fremover.

- Jeg har slitt en del med sykdom den siste tiden, så nå skal jeg forhåpentligvis få trent godt fremover. I vinterferien reiser jeg til Sjusjøen for å trene. Der satser jeg på å få ei fin treningsuke, sier han.

Simen Hegstad fra Aasguten ble også nummer to og sikret seg dermed en sølvmedalje på kortdistansen søndag. Han var eneste innherredsbygg som kapret medalje under lørdagens langdistanse. Da noterte han seg for 3. plass og en sterk bronsemedalje. Hegstad konkurrerer i G15-klassen.