Kretslaget i nord knuste kretslaget i sør

Team BDO Nord møtte i helgen Team BDO Sør i Abrahallen. De to lagene består av de mest talentfulle spillerne i Trøndelag på G16, og har ukentlige samlinger nå på vinteren. Levanger FK har trenerregien i nord, mens Ranheim tar seg av sør-treningene.

Navnet BDO stammer fra hovedsponsoren, som er et kompetansehus innen revisjon og rådgivning.

Strålende førsteomgang

Førsteomgang var virkelig bra fra nord-guttene, som styrte banespillet med gode offensive bevegelser, samtidig som de var aggressive og kompakte i forsvar.

Midtveis stod det 4-0, og i andre omgang ble det gjort mange bytter.

– Da blir kampen mer åpen, vi mister strukturen litt og gjør en del uriktige valg når vi har ballen i laget. Det fører til unødvendige brudd. Likevel klarer vi å skape en del gode målsjanser fremover og scorer ytterligere to mål, oppsummerer trenerteamet Frode Strand, Svein Aune og Andreas Ørsleie etter 6-0-seieren.

Målene ble scoret av Daniel Vestrum (to mål), Sylvester Beah (to mål), Aron Furre og Marius Tuset. Verdalingen Jerrry Sheikh slo for øvrig innlegget i forkant av 4-0-scoringen.

Fin fremgang

Tiltaksleder Andreas Holmberg sier seg godt fornøyd med progresjonen til spillerne, både på samlingene og i de to kampene som er spilt til nå. Forrige møte mellom de to kretslagene for et par uker siden endte med 5-2-seier til nord-laget, etter at sør-guttene ledet 1-0 til pause. Da scoret Jerry Sheikh to mål, det samme gjorde Marius Tuset, mens Sylvester Beah scoret ett mål i den kampen.

Treningsgruppa består av 30 spillere, hvorav 18 blir tatt ut til kamper.

Troppen til helgens kamp mot kretslaget i sør bestod av keeperne Pontus Holmberg (LFK) og Haldor Løvrød (Neset), og utespillerne Eirik Sorger Olsen (LFK), Jonas Hågensen Kokås (Verdal), Jonathan Lein Valberg (LFK), Nedad Bruzas (LFK), Oliver Amdahl (Stjørdals-Blink), Aron Furre (Egge), Geir Rune Slettvold (Stjørdals-Blink), Henrik Viken (Neset), Edvard Sandvik Tagseth (Neset), Andreas Pettersen (Stjørdals-Blink), Mats Holm (Fram), Andreas Frøseth (Inderøy), Marius Tuset (Steinkjer), Jerry Sheikh (Verdal), Sylvester Beah (Neset), Daniel Vestrum (LFK) og Sindre Nytrø (Fram).