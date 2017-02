Kan «Dorsteinkjer» ta pokalen i år?

Svaret får du hvis du tar turen til Verdalshallen på lørdag. Der er det nemlig klart for en ny utgave av Øra trafikkskoles damecup.

En innendørsturnering i fotball for jenter og damer født i 2002 eller tidligere. Arrangør er Verdal IL fotball ungdom, selv om cupen bærer sponsorens navn.

Finale i femtida

Fra klokken ti på formiddagen skal det først spilles et gruppespill i to puljer, før turneringen fortsetter med finalespill fra i tretiden til det hele kulminerer i finale to timer senere.

Åpningskampen går mellom Vinne damer og Levangerstudentene. Andre lag som deltar er Diamond girls, Bøgda 1, Bøgda 2, Golden girls, Rivalan, Leirådal og ikke minst Dorsteinkjer. Det blir nok et storoppgjør mellom by og land når Bøgda 1 møter nettopp Dorsteinkjer til kamp klokka tolv på tolv.