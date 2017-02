– En fantastisk gave

Torsdag rullet en varebil med tilhenger inn foran inngangen til Utstyrsbua i Levanger. BUA, som det nå heter, holder til i lokalene til LevaFro, og leier ut gratis tur- og aktivitetsutstyr. Den verdifulle lasten som ble levert på døra denne uka var ti fabrikknye terrengsykler utstyrt med skjermer, lys, piggdekk og hjelm.

– De er til og med ferdig montert og klar til bruk. Dette er en fantastisk flott gave til oss som kommer våre brukere til gode, sier Vidar Kvam Aksnes, som er ny daglig leder i Utstyrsbua.

Vintersykler

Bak gaven står sykkelrittet Tour de Tomtvatnet og Intersport Gigant i Levanger som håper syklene kommer til nytte allerede i vinter.

– Vårt øverste ønske er å senke terskelen for at folk skal komme seg ut på sykkel. Gjerne hele året. Derfor har vi valgt å utstyre disse syklene med lys og piggdekk. Det skal i alle fall ikke stå på utstyret om folk vil ta seg en sykkeltur allerede i februar, sier Odd Einar Aarmo, initiativtaker av prosjektet Ung på sykkel i regi av Tour de Tomtvatnet.

107 sykler totalt

Siden 2013 er det delt ut totalt 107 sykler muliggjort av overskuddet fra sykkelrittet Tour de Tomtvatnet og sponsormidler fra Intersport Gigant.

– Samtlige ungdomsskoler i Levanger og Verdal er tildelt hvert sitt sett med sykler og hjelmer ut i fra elevantallet på skolen. Noen skoler har fått 15 sykler til fri bruk for klasser og enkeltelever. Og vi har tilbudt alle skolene oppfølging i form av sykkelmekkedager på vårparten, hvor vi går over både TDT-syklene og elevenes egne sykler, forteller Jorunn Aurstad. Hun er nytt styremedlem i Tour de Tomtvatnet.

– Samlet verdi på alle sykler og utstyr som vi har delt ut de siste fire årene er opp mot 600.000 kroner, sier daglig leder ved Intersport Gigant, Håvard Martin Noem.

– Gaven til Utstyrsbua markerer på en måte at ringen er sluttet. Nå har alle ungdomsskolene på Innherred fått sykler, samt Frisklivssentralen og Utstyrsbua. Vi anser vårt oppdrag som utført, smiler Aarmo.

Fra før av har Bua 50-60 sykler til utlån. De fleste er stuet bort på lager for vinteren, men noen kan lånes ut hele året. Deriblant de nye TDT-syklene. Nå er det imidlertid høysesong for utlån av langrenns- og slalomutstyr.

Vær ut i god tid

– Vi har alt fra sko, ski, staver og hjelmer, til lavvoer, soveposer og liggeunderlag. Vi har det meste hele familien trenger for å komme seg ut i aktivitet og på tur hele året. Og vil du være sikker på at vi har det utstyret du trenger, kan det lønne seg å reservere. Inn mot vinterferie og påske blir det meste utlånt, tipser Aksnes.

Team Bua i TDT

Etter snaue to års drift kan Bua skilte med opptil 2500 utlån. Og antallet vil øke i takt med tilsiget av utstyr som enten blir donert eller kjøpt inn med sponsor- og støttemidler.

– I tillegg til å låne ut utstyr, tar vi i mot brukt utstyr som er i god stand. Men vi vil helst slippe å kjøre utstyret rett på Mule. Det bør være i god teknisk stand uten betydelige feil eller mangler, påpeker Aksnes.

Med ti nye vintersykler drømmer han om et eget Team Bua i jubileumsutgaven av Tour de Tomtvatnet lørdag 10. Juni.

– I og med at sykkelrittet feirer tiårsjubileum i sommer og at vi nå har mottatt denne gaven, kan vi ikke være snauere enn at vi stiller med vårt eget sykkelteam. Og vi kan starte forberedelsene allerede nå. Hvem som stiller til start og hvilken distanse vi sykler gjenstår å se, men vi skal i alle fall synes og høres i løypa, lover Aksnes.

– Dere er hjertelig velkommen til å delta, enten det er i langløypa eller fra Markabygda, inviterer Aarmo.