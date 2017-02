Kjører utallige snølass til Bumyra

Det måtte en heftig dugnadsinnsats til for å sikre at Levangerkarusellen i langrenn kan gå som planlagt på Bumyra skistadion neste onsdag. Lørdag formiddag stilte en dugnadsgjeng villig opp med traktorer, hengere og tråkkemaskin for å kjøre etterlengtet snø inn i skiløypene.

- Vi trenger all den snøen vi kan få, og det er ikke all verden å finne i nærheten heller, sier Kenneth Skjerve i MIL.

Pakker lokal snø

Sammen med skileder Steinar Svendgård og kjørerne Leif Aasen Ree og Thomas Svendgård satte han av lørdagen på å få skianlegget i fyldig nok stand til å kunne arrangere onsdagens karusellrenn. Fire-fem traktorer med hengere og ei tråkkemaskin kjøres derfor for full maskin utover dagen for å hente snø fra nærområdet og pakke det godt i sprintløypa.

- Vi bestemte oss for å gjøre alt for å holde løpet i gang, fordi det er ikke flere renn enn nødvendig når det er så sparsommelig med snø. Heldigvis er det sprintrenn til uka, så vi behøver ikke en for lang løype, sier Skjerve.

Treninger fra mandag

Karusellrennet er forventet å samle rundt 150 skiløpere på Bumyra førstkommende onsdag, og da gjelder det å ha anlegget klart til bruk. Det finnes også mange ivrige hobbyløpere, som savner en skikkelig trasé å gå på.

- Dette gir også et godt grunnlag for treningsdager framover. Vi åpner for treninger i løypa fra mandag, sier leder i skigruppa, Steinar Svendgård.

Arrangerer KM

MIL er også arrangør for kretsmesterskapet 22. mars, hvor sprintløypa igjen vil få god utnyttelse. Dugnadsgjengen er tydelig på at det er umulig å spå hvordan senvinterværet vil bli, men de er optimister så lenge det er praktisk mulig i håp om noe mer nedbør i form av snø i ukene framover.

- Vi håper på mer snø før kretsmesterskapet, slik at vi kan ha et godt arrangement, sier dugnadsgjengen, som ser fram til å få rundt 200 skiløpere til Markabygda dersom vær og forhold slår til.