Sjanseløse mot Molde

LHK fikk en godkjent start på kampen mot opprykkskandidat Molde Elite i Trønderhallen foran om lag 300 publikummere, og holdt tritt med moldenserneen god stund. Halvveis i omgangen var det fortsatt ganske jevnspilt, og LHK lå under med to mål etter 15 spilte minutter på stillingen 7-9. Men LHK gikk til pause etter en laber avslutning på omgangen. Fra 20. spilleminutt til pause ti minutter senere gikk gjestene opp i en 20-13-ledelse.

Ti fra Duda

Etter hvilen fortsatte Molde presset, og økte i løpet av de første fem minuttene ledelsentil 25-16. LHK viste tidvis gode egenskaper på banen, blant annet med gode initiativ fra Isabella Duda (fem mål i første omgang og fem i andre omgang) og Sara Rønningen. Duda ble også fortjent kåret til hjemmelagets beste spiller i kampen.

Likevel ble det for mange feil i forsvar fra laget som helhet og litt for mange personlige feil til å kunne hamle opp med en så sterk motstander som Molde Elite. Motstanderen ligger på fjerdeplass i serien og kjemper om opprykksplass med Aker Topphåndball og Fana, samt ledende Fredrikstad Bkl. I kampen mot LHK viste de seg svært effektive på kontringer og hadde et sterkere angrepsspill – noe som også viste seg i antall scorede mål.

Etter halvspilt andreomgang lå LHK under med ni mål, og oppgaven med å sikre sårt trengte poeng på hjemmebane virket tung.

Ti minutter før slutt lå LHK under med 11 mål, og LHK tapte til slutt 35-27.

Knallhard innspurt

Med fem gjenstående kamper i årets 1. divisjon, står LHK med ni poeng på 17 kamper med sine fire seire, ett uavgjort og 12 tap. De ligger dermed på øverste nedrykksplass, like under streken og med ett poeng opp til Fyllingen.

Søndag 19. februar venter Fjellhammer på bortebane. Deretter Viking TIF borte, Follo HK Damer hjemme, Fyllingen borte og Flint Tønsberg i siste serierunde på hjemmebane i Trønderhallen. Enhver runde blir nå avgjørende for å sikre poeng. De gjenstående fem motstanderne ligger på henholdsvis 6.-, 7.-. 8.-, 9.- og 11.-plass. Dermed kan det betyr reale oppgjør om poengene i en innspurt ingen ønsker å tape.