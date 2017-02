Skarstein nummer fem i sprint

Birgit Skarstein var nest best i prologen, men både i semifinalen og finalen da hun konkurrerte side om side med andre utøvere ble det tøffere for henne.

Til Trønder-Avisa beskriver hun finalen som kaotisk, etter at hun ble liggende for langt bak og det var vanskelig å ta seg forbi.

– Jeg ble for snill. Det er mest skuffende at jeg ikke fikk tatt ut det jeg er god for, oppsummerer hun.

Femteplassen er likevel den beste mesterskapsplasseringen hennes i langrennspigging.