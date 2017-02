Rekordoppmøte på jentesamling i judo

Levanger Judoklubbs første treningssamling for jenter ble i år gjennomført helgen 10.-11. februar i Eiendomsmegler1-hallen. Denne gangen var Hege Aar fra Namsos Judo Club samlingens hovedtrener. Med et rekordoppmøte på 42 jenter og 5 trenere var det full fart på matta! Jentene var fra fire forskjellige trønderklubber, fra Trondheim i sør til Namsos i nord, og de var i alderen fire til 15 år.

Samlingen startet med ei judoøkt fredag kveld, etterfulgt av pizza til kveldsmat, og kiosksalg. Kvelden ble avsluttet med film og lek. Lørdag ble det gjennomført to judoøkter, med lunsj i pausen mellom dem. Nystekte vafler ble spesielt populært.

Hovedtrener Hege Aar hadde morsomme og lærerike treninger for jentene. Hun fikk hjelp av Anne Hokstad fra Nidaros Judoklubb i tillegg til Levangers egne jentetrenere Ingebjørg, Ragnhild og Evelyn. Til tross for et stort sprik i alder og erfaring var det noe for alle.

Etter ei helg med masse judo, film og lek var det slitne, men fornøyde, jenter som dro hjem. Neste samling vil bli arrangert til høsten, og vi håper på strålende oppmøte da også! Vi takker for godt gjennomført treningssamling!