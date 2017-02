Værgudene raljerer

Dugnadsgjengen i Markabygda bestemte seg for noen dager siden virkelig å imøtegå det ventede mildværet, og kjørte følgelig på lassevis med snø i en sløyfe i og rundt stadion. Likevel: Onsdagens levangerkarusell blir det ikke noe av. Nettopp på grunn av snømangel.

– Vi må dessverre utsette rennet på ubestemt tid. Selv om vi i helga kjørte på mye snø, har de siste dagers mildvær ødelagt så mye at det ikke kan arrangeres renn, informerer skigruppa i Markabygda idrettslag på sin nettside.

Arrangørene ser at det heller ikke er meldt vesentlig kaldere vær med det første, og følgelig ble utsettelse et nødvendig resultat. Men, vinteren er ikke over.

– Vi kommer til å arrangere rennet så snart det er snøforhold igjen.

I utgangspunktet var det meningen å gjennomføre sprintrenn på Bumyra skistadion onsdag kveld.

Ifølge værutsiktene, kan det se ut til at vi må vente til begynnelsen av neste uke før nedbøren begynner å forme seg som snø igjen.