Meget oppløftende kamp av verdalsherrene

Verdal vant nok en treningskamp denne vinteren da Sverresborg var motstander torsdag kveld.

Innherred.no var til stede de første 45 minuttene av kampen, og fikk se et verdalslag med en svært gjenkjennelig kampplan.

Målrettet førsteomgang

Laget var aggressive i gjenvinningsfasen og gikk raskt og presist i angrep når sjansen bød seg. Med hurtige gjennomspill både sentralt i banen og ute på kantene radet de opp gode angrep.

Til tross for seks-sju store sjanser den første halvtimen stod det bare 1-0 etter Mikael Engesviks heading i mål. Sverresborg utliknet litt ut av intet etter et innkast midt på banen og et raskt angrep med innlegg fra venstresiden.

Planlagte bytter

Etter en kort periode der Verdal selv spilte på seg noen unødvendige brudd, tok de tok i kampen igjen og skapte nye sjanser før pause.

1-1 midtveis ble til 3-2 til slutt. Verdal startet kampen med samme oppstilling som de ville startet med dersom det hadde vært en ordinær kamp i dag. De hadde allerede før kampen planlagt å bytte en del de siste 45 minuttene.

Polsk toppspiller

Dermed ble den etter rapportene rent spillemessig litt mer så der, men polske Adrian Krysian - en kompis av keeper Maciej Raniowski som har spilt på høyt nivå i hjemlandet, sørget for utlikning til 2-2, mens Hans Kristian Nordvoll ordnet seiersmålet til 3-2 på vakkert vis med en volleyscoring.

Hvorvidt polakken blir Verdal-spiller gjenstår å se. Men han gjorde et godt inntrykk.

Startelleveren til Verdal mot Sverresborg var: Maciej Raniowski - Deyzin Abdulla, Thomas Almli, Erik Olsen, Kristian Dragsten - Erik Skeie, Tobias Luvenberg, Sigurd Røstad Olsen - Even Følstad Pedersen, Hans Kristian Nordvoll, Mikael Engesvik.