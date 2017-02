To nye signeringer for Verdal

Både Ingrid Noem Berg (17) og Charlotte Sandness (25) satte signaturen sin på arket i klubbhuset på Verdal stadion torsdag kveld.

Ambisiøs levangsjente

Førstnevne ei levangsjente som i fjor spilte fotball i Sverre, og som håper en overgang til Verdal kan løfte henne ytterligere.

- Opplegget virket veldig bra her, med mange spillere som alle ønsker å bli bedre. Det er et steg opp, sier hun.

Berg går til daglig på Levanger videregående skole. På fotballbanen spiller hun helst på kanten eller som spiss.

Bodøværing

Den andre av dagens to nykommere kommer til tross for at hun ikke er eldre enn 25 år gammel til å heve gjennomsnittsalderen ganske mye når hun er på banen. I resten av troppen er det nemlig knapt noen som har fylt 20.

Sandness er fra Bodø, der hun både har spilt for Innstranden og Tverlandet. Nå sist var hun med på Markabygdas lag i fjor.

Dessuten har hun et opphold i kristiansandsklubben Donn bak seg. De spilte i 1. divisjon, men ble tvangsnedflyttet både en og to ganger, først til 2. divisjon og så til 4. divisjon, på grunn av økonomien.

Potet

Sandness beskriver seg som en potet på fotballbanen, hun kan brukes til nesten alt. Aller helst vil hun kanskje spille midtbane, men hun spiller der laget trenger henne.

- Verdal ser ut som et bra lag. De har veldig mange raske og teknisk gode spillere.

Når hun ikke spiller fotball studerer 25-åringen og jobber litt som personlig trener på Care Treningssenter i Levanger.

Etterlengtet rutine

Trener Ole Einar Marken håper nykomlingen kan bidra med litt rutine i et ellers ungt mannskap. Hans tanke er å matche hele den etter hvert ganske så store spillerstallen ganske jevnt, i håp om best mulig utvikling for hver og en av dem.

- Om vi hadde gått til sesongen på kynisk vis og stilt med de samme hele tiden, hadde jeg ikke vært i tvil om at vi kunne rykke opp. Istedet kommer vi nok til å benytte oss av muligheten til å bruke 18 spillere i hver kamp så mye vi vil. Opprykk er derfor ikke et uttrykt mål, men noe vi fort kan klare likevel.

Motivert

Marken er svært fornøyd med spillerstallen, som han beskriver som en stor gjeng med flinke og sultne jenter som har lyst til å trene mye for å bli bedre.

- Da kan vi ikke risikere at noen bare sitter på benken og mister motivasjonen, sier trener Ole Einar Marken.