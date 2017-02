VM-sølv til Skarstein

På forhånd trodde Birgit Skarstein at hun hadde de beste mulighetene for VM-medalje på sprint og mellomdistanse, men i stedet ble det VM-sølv på henne på langdistansen under Para-VM i Finsterau.

28-åringen sier til Trønder-Avisa at hun ble sekundert på andreplass gjennom hele løpet, og at hun kunne roe litt ned mot slutten slik at hun ikke gikk på en smell.

I Paralympics i Rio ble hun nummer fire i roing singelsculler.

I fjor vinter konkurrerte hun ikke på ski i det hele tatt, fordi fokuset var helt og fullt på sommerlekene.

– Men jeg gikk likevel mye på ski. Roere bruker ski aktivt i treningsarbeidet under oppkjøringen som grunntrening, fortalte Skarstein til skiforbundets sider før vinterens VM.

Sølvmedaljen i Para-VM var veldig stor for henne.

– Fantastisk og utrolig artig, beskriver hun overfor Trønder-Avisa.