Liss Julius Umuligius nådde ikke helt fram

Det er ikke bare Petter Northug som sliter med å innfri favorittstempelet i blant.

Det kan nok hende at den 13 år gamle ponnien Liss Julius Umuligius også føler det samme til tider. I og med at ponnien er en hingst, så kaller vi han for enkelhets skyld Julius i resten av reportasjen.

I lørdagens første løp på Nossum skulle ekvipasjen, bestående av Julius og kusk Liv Anita Iversen, «cruise» inn til en oppskriftsmessig seier, for med norgesrekorden i kilometertid på 2.19,0 og hele 8 seier på Leangen i fjor, så burde et lokalløp på Nossum være enkelt match for en så merittert duo.

Alt kan skje

Men som i all annen idrett så er ikke resultatet gitt på forhånd.

På den tunge banen så måtte Julius starte hele 320 meter bak siste seedede, Grøn Orkan, og det er langt bak selv for en norgesrekordholder.

Grøn Orkan derimot, med Maren Grenne i sulkyen, imponerte imidlertid i regnværet på Nossum. Ungjenta hengte seg på Sevenordale Errol, med Brage M. Bolkan-Hårberg bak tømmene, hele distansen på 1.600 meter.

Bak halset Julius i full strekk, men til ingen nytte. Dermed ble det et rivende spurtoppgjør blant de to dårligst rangerte i feltet.

Nesten dødt løp

Dommerne i tårnet måtte nesten fram med målfotokameraet, men kunne til slutt fastslå at det var Sevenordale Errol som ble lørdagens første vinner på Nossum Travpark.

Julius så ikke ut til å være all verdens skuffet der han travet inn til en klar tredje plass.

For han venter større oppgaver senere, slik at han lar seg ikke stresse av å bli slått av noen lokale jyplinger.

Siste sesong

Liv Anita er inne i sitt siste år som kusk. Neste år fyller hun 16 år, og da må hun kuske en større ponni med høyere manke en 1,10 meter over bakken. Slik er reglene.

Men først skal ekvipasjen fra Finne prøve å bli norgesmester til sommeren, og det er absolutt mulig - all den tid det ble tredje plass i fjor.

Ytterligere seks løp skal kjøres på Nossum denne lørdags ettermiddagen.

