Vuku tapte mot Byåsen2

Vuku tok i mot Byåsen2 på Verdal stadion søndag ettermiddag.

I og med at førstelaget til Byåsen spilte mot Ranheim samme dag, så var det et rent juniorlag som hadde tatt turen til Innherred.

Men det viste seg å være mer enn nok for å ta med seg seieren tilbake til Trondheim.

Vuku tok ledelsen via et selvmål i første omgang, men juniorene fra Byåsen utlignet rett før pause etter en dødball.

I andre omgang ble Vuku-spilleren løpende mye etter ballen, men som trener Paul Helge Sagøy sa det etter kampen:

Forventer tøff sesong

- Dette er god læring for oss, og gir oss samtidig en god pekepinn på hva som venter oss i en tøff 4. divisjonsavdeling.

Byåsen vant til slutt 3-1.

Et artig poeng i kampen var at Vuku-keeperne Pål Landfald og Marcus Gressetvold voktet målet for Byåsen i hver sin omgang.

Dette på grunn av sykdom, og A-lagets nevnte kamp mot Ranheim.

Rapportene sier at det i hvertf all ikke var målvaktspillet som gjorde at bortelaget tok seieren til slutt.