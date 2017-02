Ferie med teknikk, terping og trening

Med noen dager fri fra skolen, blir det bedre tid til å gjøre det som virkelig er moro. For mange betyr det tre dager med full fart i Trønderhallen. Levanger håndballklubb (LHK) står tradisjonen tro som arrangør for håndball- og aktivitetscamp for gutter og jenter i alderen 8 til 14 år.

- Det er jo artig, fastslår Sivert Duvsete Nilsen (12) fra Verdal som sammen med en rekke av sine venner deltar på «håndballskolen» og synes det er helt topp. Sivert spiller også håndball til vanlig, så helt ukjent er nok øvelsene ikke, men kan hende snapper han også opp noen gode triks. For med spillerne fra LHK-stallen som instruktører, skorter det i alle fall ikke på den faglige innputten.

- Jeg synes det er bra at vi får noen øvelser som ikke bare er med ball, men at vi også kan trene på andre ting, sier 12-åringen.

Nær 100 ungdommer deltar i disse dager på håndball- og aktivitetscampen. Den siste dagen er i hovedsak viet turneringsspill, mens det de to første dagene går i ulike teknikkøvelser. Fra arrangørhold legges det vekt på at det skal være gøy, det er lek og det skal være sosialt for alle. Deltakerne får i tillegg til tre innholdsrike dager, også inngang til en valgfri toppseriekamp.