Patrik (5) og Hannah (6) møtte Liverpool-stjernene på La Manga

Hvorvidt nærkontakten med Jürgen Klopp, Philippe Coutinho, Emre Can og resten av stjernegalleriet var størst for dem eller pappa Robert Keim-Varslot skal være usagt, men de to små er garantert sikret en opplevelse for livet. Kanskje går de også i farens fotspor hva angår favorittlag i England.

Dokumentasjonen på møtet med noen av verdens beste fotballspillere ble uansett forbeholdt de yngste.

Måtte ta med guttungen også

Robert Keim-Varslot er jobb-reise til Spania gjennom bedriften Rostu, en tur som var planlagt for lenge siden. Et par dager før avreise oppdaget den ihuga Liverpool-supporteren at laget skulle på treningsleir på La Manga nå som de har et par uker kamper i kalenderen.

– Planen var å ha med bare datteren på turen, men da jeg oppdaget det etterbestilte jeg en ekstra billett til guttungen. Det kunne jo hende at han ikke var så fornøyd hvis vi kom hjem og fortalte at vi hadde møtt store fotballstjerner, smiler Keim-Varslot.

Dro på måfå

Stedet for det jobbrelaterte var en halvtime-tre kvarters tur unna det flotte fotballanlegget som brukes av klubber fra hele Europa på treningsleir.

– Vi dro egentlig ut dit bare på måfå, i håp om å få et glimt av Liverpool-laget. Så kom de syklende til trening rett etter at vi kom dit. Etter at treningen var ferdig tok trener Jürgen Klopp og noen av spillerne seg god tid til de som ventet utenfor. Det kunne vel være 30-40 håpefulle, sier Keim-Varslot.

Mange lykkeønskninger

Særlig lot han seg begeistre av Sadio Mané, som fiølge Keim-Varslot var ekstremt flink med barna.

– Patrik er litt beskjeden av seg, men Mané kom og tok ham med seg slik at vi skulle få ta bilde av dem. Men alle Liverpool-spillerne var veldig greie, og tok seg også sammen med Klopp tid til å prate med flere av de som stod bortenfor oss. Vi var vel egentlig bare strålende fornøyd med å få tatt noen bilder, sier Robert Keim-Varslot.

Turen til Spania nærmer seg nå slutten. Hjemme venter en kanskje noe misunnelig (?) kone etter Robert, Patrik og Hannahs store opplevelse. Reaksjonene har da heller ikke latt vente på seg i vennekretsen til Robert Keim-Varslot.

Idrettsgleden det avgjørende

Om den fører til enda flere Liverpool-supportere i familien som allerede er tungt inne, med Robert, faren hans og broren hans i hvert fall, gjenstår å se. Men det gleder i hvert fall den fotballinteresserte Rostu-sjefen å se at interessen for selve sporten er der hos de minste.

– Hannah skal begynne på fotball til våren, og Patrik har lyst til å begynne neste år. Så får vi foreldre være der som støtte. Men vi skal ikke mase eller engasjere oss for mye i hva de presterer, forsikrer Robert Keim-Varslot. En ting er nemlig viktigere enn alt, ifølge fotballpappaen.

– Det er å ha det artig. Uten gleden over å være med blir man i hvert fall ikke god, og ikke er det noen vits i å holde på heller da.

Se alle stjernebildene øverst i saken.