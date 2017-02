Folstad forlater Verdal

Det er stor aktivitet på overgangsfronten for seniorlagene til Verdal IL om dagen. Nå har herrelaget mistet en av sine keepere, mens kvinnelaget har forsterket med nok ei jente fra Levanger.

Hjem igjen

Håkon Buhaug Folstad, som tidligere har spilt for Vuku ILs herrelag, har nå bestemt seg for å gå tilbake til sin barndomsklubb - Buvik IL. Folstad kom til Verdal fra Vuku i mai i fjor, og noterte seg for 13 kamper under oppholdet hans i Verdal.

Etter å ha tenkt seg nøye om har han altså valgt å forlate Verdal til fordel for Buvik. Til sommeren flytter han til Trondheim, og derfor valgte han å gå for en mer praktisk løsning ved å spille for Buvik melder Verdal IL på deres offisielle facebook-side.

- Dette er klubben jeg har utviklet meg desidert mest i. Og det er takket være gode lagkamerater, et godt trenerteam og ikke minst et fantastisk apparat rundt klubben, forteller han til klubbens facebook-side.

Ellers så har Verdals herrelag signert hele seks spillere før sesongen. Maciej Raniowski, Even Pedersen, Jøran Wass, Even Sagnes, Erik Skeie og Tobias Luvenberg har alle satt sin signatur på en Verdalskontrakt.

Herrelaget spiller i den nye regionale ligaen denne sesongen, og med disse solide singeringene samt ringreven Nils Petter Austad ved roret er det et solid mannskap som gjør seg klar for en ny sesong.

Ny Sverre-jente

Også kvinnelaget har signert nok en ny spiller. Sverre-jenta Christel Brekstad Eidem er klar for klubben. Kvinnelaget melder på sin facebook-side at hun hører hjemme i forsvaret, og har trent med dem siden juletider. Eidem beskrives som en treningsvillig spiller. Hun slår følge med Ingrid Noem Berg som meldte overgang fra Sverre for noen dager siden. Eidem er født i 1999.

Fra før av har Verdals kvinnelag signert hele åtte spillere, samt at seks spillere er hentet opp fra yngres avdeling. De har hentet Rikke Indahl Fjellhaug, Kamilla Østerås, Aurora Auran, Liva Vollan og Nora Sagvold fra Vuku IL. Frida Frøseth gjør comeback i klubben etter en periode i Vinne, og i tillegg til de to nevnte Sverre-jentene har de også hentet Charlotte Sandness.

Kvinnelaget skal spille i 3. divisjon også denne sesongen, og de har som mål å finne ut hvilken modell de skal gå for. Trener Ole Einar Marken har vært tydelig på at et opprykk ikke er et mål i 2017, dog er det ikke urealistisk med den slagkraftige spillertroppen de nå har.