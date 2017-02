Dropper nybygg på Elberg - rehabiliterer i stedet

Idrettslaget har droppet planene om å bygge nytt klubbhus fordi prisen ble for høy. Da to alternativene som ble utredet, estimerte en kostnad på mellom 11 og 16 millioner kroner.

Sverre kan få storstue Fotballavdelingen i IL Sverre ønsker å bygg et nytt klubbhus, og fjerne det gamle ved Leva-Fro Arena.

Det har fått laget til å tenke annerledes. Nå planlegger IL Sverre i stedet å rehabilitere dagens klubbhus – under prosjektnavnet «Sverre-brakka». En slik løsning vil beløpe seg til rundt 3,3 millioner kroner.

Sverre-brakka

– På Lerkendal står landets meste kjente brakke, der Rosenborg har sitt hovedkvarter. Nå ønsker IL Sverre å bygge sin egen versjon av brakka – gjennom å rehabilitere dagens klubbhus på Elberg, skriver Espen Leirset som er styremedlem i fotballgruppa. Informasjonen er publisert på IL Sverres nettside, og her opplyses det videre at idrettslaget på denne måten vil få et klubbhus som er oppdatert til dagens standard, med ny bordkledning, dører, vinduer, samt stor platting med overbygg, ny utendørs kioskluke med platting, større kjøkken og bedre lagerrom.

Utvider kapasiteten

I det «nye» klubbhuset blir det blant annet fire garderoberom i stedet for dagens to. I tillegg skal antallet dommergarderober dobles, fra en til to. Det kommer fem nye toaletter, i tillegg til dagens to. Liten kapasitet på dette området har til nå blant annet gjort det vanskelig å arrangøre større turneringer.

– Med et rehabilitert klubbhus legger vi forholdene til rette for å utnytte den nye kunstgressbanen på en bedre måte, skriver idrettslaget. Det gjøres samtidig et poeng av at Sverre-brakka skal være et klubbhus for hele idrettslaget, ikke bare for fotballgruppa, selv om fotballen naturlig nok vil være den tyngste brukeren som følge av gruppas størrelse og brakkas nærhet til baneanlegget på Elberg. IL Sverre ser for seg at ca. 1,1 millioner kroner av kostnadene finansieres med spillemidler, 600.000 i momskompensasjon og 200.000 i sponsor og gavebidrag. De øvrige pengene tas fra idrettslagets egen beholdning. Fotballgruppa å ha god økonomisk kontroll, med et handlingsrom som er skaffet til veie gjennom bygging av flere baner de siste åra.

– En del av støtten fra disse banene kommer klubben i hende en tid etter at banene er ferdig, noe som gjør at fotballgruppa er i posisjon til å bidra med en betydelig del av egenkapitalen. Fotballgruppas medlemmer har også bidratt sterkt til dette, ved at de har betalt en noe høyere aktivitetsavgift de siste årene, forklarer Leirset. IL Sverre vil presentere planene på lagets årsmøte 8. mars. Både fotballgruppa og hovedstyret innstiller overfor årsmøtet på et vedtak om å realisere prosjektet.