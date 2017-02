Rødt kort og tap for Levanger

Levanger spilte fredag kveld kamp mot Strømmen på La Manga.

De hvite og røde kom veldig godt i gang i kampen, og spilte seg til et par-tre svært gode sjanser i åpningsminuttene. Strømmen kom mer inn i det etter hvert, men det var likevel LFK som tok ledelsen da Bent Sørmo ble holdt i feltet på en dødball og selv satte inn 1-0 på straffespark.

I starten av andre omgang snudde imidlertid Strømmen kampen med to raske mål. Først på en gjennomløpning litt til venstre av Martin Trøen og deretter etter et angrep på høyresiden der den samme Strømmen-spilleren ble stående helt alene i feltet på en slags 45-graderspasning fra kortlinja.

Espen Berger ble utvist et stykke ut i andre omgang, for en ufin takling med knottene først. Riktignok forfra for Strømmen-spilleren, men likefullt direkte rødt kort - noe som fort kan bety karantene i serieåpningen mot Ull/Kisa.

Røde kort i treningskamper som medfører mer enn en kamps karantene pleier å føre til suspensjon også i minst en offisiell kamp.

Levanger hadde et par greie sjanser til å utlikne selv med ti mann, men istedet kontret Strømmen inn nok et mål og vant 3-1 til slutt. Markus Brændsrud stod for det siste målet.