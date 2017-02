Stadig flere gutter gjør som dem

Hestesporten i Norge domineres av jenter, og å være eneste gutten i flokken kan føles litt vanskelig. Men noen gutter har funnet ut at det finnes noen fordeler med å være med i en jentedominert idrett, og stadig flere gutter fatter interesse for å trene og konkurrere på hesteryggen.

Nesten 600 på kort tid

Facebook-gruppen «Gutter som rir» har nå nesten 600 medlemmer, og er ikke lenger bare et møtested på nettet. Nå er «Gutter som rir» blitt en interesseorganisasjon som arrangerer ulike møter for å rekruttere enda flere gutter til sporten.

Henrik Myhr-Haugberg (12) fra Skogn er en av gutta som er med, og nylig var han med på Arctic Equestrian Games (AEG) sammen med flere andre gutter som finner glede i å holde på med hest og redning.

Fikk møte stjernene

Der fikk de et møte med to av ryttersportens store stjerner, Johan Sebastian Gulliksen og Pål Flam. Arrangørene gjorde et intervju med guttene som er publisert på Hestefrelst.no, og som Innherred.no har fått lov til å bruke fra.

Henrik Myhr-Haugberg rir på en nordlandshest, og til tross for at han bare er tolv år gammel har han allerede vist seg som en tøff konkurrent.

– Jeg håper å kunne starte i et stort stevne som AEG i fremtiden, sier Myhr-Haugberg til Hestefrelst.no.

Gutte-lagkompis

Søsteren Emilie stilte til start i FERD rideskolecup, og da stod naturligvis Henrik på sidelinjen og heiet henne frem.

Selv har Henrik sammen med lagkameraten Torjus (Vatne Skoglund, journ.anm.), rukket å ta gull i KM for lag i dressur og bronse i KM for lag i sprangridning.

En av de andre guttene som var med på AEG avslører at han begynte med hest fordi det virket spennende, men også fordi det var noen veldig pene jenter som drev med det. Likevel ønsker alle guttene seg flere gutter i sporten. Det er veldig greit, spesielt når de kan treffes på stevner og møtes på treninger.

Flere samlinger

«Gutter som rir» har allerede hatt en fellestrening på Grorud gård, og det vil bli flere samlinger. Guttene er fra hele landet, og regionansvarlige voksne rundt omkring har ansvar for å dra igang treningene.

P.S. Det er egentlig bare i Norge og Sverige at hestesporten er dominert av jenter. I mange andre store hestesportland, som Danmark, Tyskland og Nederland er kulturen annerledes, og sporten har flere aktive menn enn kvinner.