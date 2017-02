Verdalskjenning på motstanderbenken til LFK fredag kveld

Levanger FK spiller sin første kamp på La Manga fredag kveld, en kamp som starter kvart på sju og sendes direkte på Eurosport Norge.

Strømmen er motstander, et lag som i likhet med Levanger gjorde en god sesong i fjor, og de normalt grå og røde havnet til slutt på plassen ovenfor LFK, rett bak playoff for eliteseriespill.

I kveld stiller imidlertid romerikingene i marineblå drakter, et sett med nye bortedrakter foran kommende sesong, ifølge hjemmesiden deres. Der er også lagoppstillingen til kveldens kamp lagt ut i god tid.

Få muligheter i Verdal

Tobias Trautner starter i mål, men på benken står et mer eller mindre kjent navn fra Verdal: Greske Antonis Efthimakis, som kom til Verdal i fjor sommer, er nemlig reservekeeper for Strømmen.

Nykomlinger på første trening etter ferien Det kan bli både comeback og gresk inntreden i blått og hvitt i høst.

Efthimakis var i A-stallen til eliteserielaget Platanias i 2015 og var også så vidt innom det greske G16-landslaget. Men i Verdal ble han aldri noen førstekeeper selv om Maciej Raniowski dro hjem til Polen en tur siste halvdel av sesongen. Håkon Buhaug Folstad (nå tilbake i Buvik) stod i mål hele høstsesongen, og den eneste opptredenen grekeren fikk i verdalsdrakta var andreomgangen i serieavslutningen nettopp mot Buvik.

Ny start på Romerike

I den betydningsløse kampen slapp han inn ett mål, men lagkompisene ordnet fire scoringer slik at sluttresultatet ble 5-2 til Verdal.

For øvrig stod Efthimakis i mål i to juniorkamper for Verdal i fjor, 0-2-tapet borte mot Ranheim og 0-6-tapet hjemme mot Nardo. Verdalstrenerne ble aldri helt overbevist om at han var noe å satse videre på.

Men nå er altså den greske keeperen i Strømmen-varmen. Antonis Efthimakis fyller 19 år om en liten måned, og blir antakelig tredjekeeper for 1. divisjonslaget i år i tillegg til å spille for Strømmens juniorlag.